В Одесі перебої з інтернетом — причина

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: сайт гри

Ввечері 20 листопада у багатьох користувачів інтернету в Одесі почалися перебої та зниження швидкості. Як виявилося, винні в цьому любителі комп'ютерних ігор.

Про це повідомили у службі підтримки провайдера Tenet.

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Повідомлення провайдера. Фото: скриншот

Що сталося

Користувачі масово скаржилися на одні й ті самі проблеми — зниження швидкості, зависання й переривання завантаження. У службі підтримки стверджують, що це пов'язано з довгоочікуваним виходом української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Сотні людей почали завантажувати її. Це спричинило перевантаження мережі.

"Ми знаємо про проблему, черга звернень велика, але робимо все можливе, щоб забезпечити вам стабільний доступ", — зазначили у компанії-провайдері.

Що відомо про гру

Над розробкою гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl працювали майже п'ятнадцять років, за цей час реліз переносили шість разів. Нарешті, вчора, 20 листопада, гру випустили. Всесвіт ігор серії S.T.A.L.K.E.R. — це альтернативна реальність Чорнобильської зони з впізнаваними українськими реаліями.

Нагадаємо, розробники гри присвятили її захисникам України. Також ми писали про те, скільки коштує завантажити новий S.T.A.L.K.E.R.