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В Одессе и Одесской области объявлена воздушная тревога — какая угроза

11 марта 2024 11:37
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе и Одесской области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Запуск ракеты в воздух. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 11 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

В Одессе и Одесской области объявлена воздушная тревога - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 11 марта, оккупанты продолжают держать снаряженные ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что уже около недели Россия не выводит корабли на чередование акваторией Черного моря, движение вражеских кораблей по морю усилилось.

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