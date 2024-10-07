Одесские квадроберы покусали пенсионерку и собаку

Дети в костюмах квадроберов. Фото иллюстративное: Alamy via Reuters

Двое квадроберов как будто набросились на пенсионерку, выгуливающую собаку на Древней площади. Прогнать подростков удалось только бросив в них бутылки. По крайней мере, так утверждает местная жительница.

Видео с рассказом женщины опубликовали местные Telegram-каналы.

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Что говорит одесситка

По словам автора видео, инцидент произошел рано утром. Подростки на четвереньки подбежали к пенсионерке и начали лаять на нее и хватать за ноги, а потом покусали собаку.

"Два квадробера, неизвестно пацаны или девки, но такие немаленькие, 12-14 лет, в капюшонах, с ушами, маски на пол лица, хвосты", — говорит она.

Крики о помощи услышал находившийся рядом беспризорный мужчина. Он бросил в квадроберов несколько бутылок, после чего они так же на четвереньках сбежали в сторону улицы Водопроводной.

При этом женщина уверяет, что не могла снять инцидент на видео, потому что спешила помочь потерпевшей. Отметим, никаких доказательств своих слов одесситка не привела.

Кто такие квадроберы

Квадроберы (англ. quadrobists) — люди, преимущественно подростки, имитирующие внешний вид и поведение животных. Основателем этого движения называют японца Кеничи Ито. В детстве его дразнили "обезьяной", это побудило его создать уникальную технику передвижения на четырех конечностях, вдохновленную движениями обезьян. В Украине квадробика стала популярной в этом году.

Подробнее о квадроберах читайте в материале Новини.LIVE.

Также в Николаеве ребенок-квадробер прыгнул под велосипед.