Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно arrow

В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно

7 октября 2024 14:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесские квадроберы покусали пенсионерку и собаку
Дети в костюмах квадроберов. Фото иллюстративное: Alamy via Reuters
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Двое квадроберов как будто набросились на пенсионерку, выгуливающую собаку на Древней площади. Прогнать подростков удалось только бросив в них бутылки. По крайней мере, так утверждает местная жительница.

Видео с рассказом женщины опубликовали местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Что говорит одесситка

По словам автора видео, инцидент произошел рано утром. Подростки на четвереньки подбежали к пенсионерке и начали лаять на нее и хватать за ноги, а потом покусали собаку.

"Два квадробера, неизвестно пацаны или девки, но такие немаленькие, 12-14 лет, в капюшонах, с ушами, маски на пол лица, хвосты", — говорит она.

Крики о помощи услышал находившийся рядом беспризорный мужчина. Он бросил в квадроберов несколько бутылок, после чего они так же на четвереньках сбежали в сторону улицы Водопроводной.

При этом женщина уверяет, что не могла снять инцидент на видео, потому что спешила помочь потерпевшей. Отметим, никаких доказательств своих слов одесситка не привела.

Кто такие квадроберы

Квадроберы (англ. quadrobists) — люди, преимущественно подростки, имитирующие внешний вид и поведение животных. Основателем этого движения называют японца Кеничи Ито. В детстве его дразнили "обезьяной", это побудило его создать уникальную технику передвижения на четырех конечностях, вдохновленную движениями обезьян. В Украине квадробика стала популярной в этом году.

Подробнее о квадроберах читайте в материале Новини.LIVE.

Также в Николаеве ребенок-квадробер прыгнул под велосипед.

Одесса дети нападение подростки Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:26 Тысячи одесситов во вторник останутся без воды — кому нужно подготовиться

15:25 У предприятия уже нет статуса критичности — возможно ли бронирование

15:24 Во Львове девушка десятки раз ударила знакомого ножом — ее задержали

15:01 Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика

14:57 В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:53 Вступление Украины в ЕС — Фицо сделал громкое заявление

14:51 ВСУ взяли в плен египетского наемника — он ответил, как попал в армию

14:47 Миллионы долларов в шкафу — главе МСЭК из Хмельнитчины избрали меру пресечения

14:40 Ермак объяснил, где Россия закупает технологии для средств РЭБ

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

15:26 Тысячи одесситов во вторник останутся без воды — кому нужно подготовиться

15:25 У предприятия уже нет статуса критичности — возможно ли бронирование

15:24 Во Львове девушка десятки раз ударила знакомого ножом — ее задержали

15:01 Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика

14:57 В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:53 Вступление Украины в ЕС — Фицо сделал громкое заявление

14:51 ВСУ взяли в плен египетского наемника — он ответил, как попал в армию

14:47 Миллионы долларов в шкафу — главе МСЭК из Хмельнитчины избрали меру пресечения

14:40 Ермак объяснил, где Россия закупает технологии для средств РЭБ

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд