Одеські квадробери покусали пенсіонерку та собаку

Діти у костюмах квадроберів. Фото ілюстративне: Alamy via Reuters

Двоє квадроберів буцімто накинулися на пенсіонерку, що вигулювала собаку на Старосінній площі. Прогнати підлітків вдалося тільки кинувши у них пляшки. Принаймні, так стверджує місцева мешканка.

Відео з розповіддю жінки опублікували місцеві Telegram-канали.

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Що каже одеситка

За словами авторки відео, інцидент трапився рано вранці. Підлітки навкарачки підбігли до пенсіонерки й почали гавкати на неї й хапати за ноги, а потім покусали до крові собаку.

"Два квадробери, невідомо пацани чи дівки, але такі немаленькі, 12-14 років, в капюшонах, з вухами, маски на пів обличчя, хвости", — говорить вона.

Крики про допомогу почув безпритульний чоловік, який перебував поруч. Він кинув у квадроберів декілька пляшок, після чого вони так само навкарачки втекли у бік вулиці Водопровідної.

При цьому, жінка запевняє, що не могла зняти інцидент на відео, бо поспішала допомогти потерпілій. Зазначимо, жодних доказів своїх слів одеситка не навела.

Хто такі квадробери

Квадробери (англ. quadrobists) — люди, переважно підлітки, які імітують зовнішній вигляд і поведінку тварин. Засновником цього руху називають японця Кенічі Іто. У дитинстві його дражнили "мавпою", це спонукало його створити унікальну техніку пересування на чотирьох кінцівках, натхненну рухами мавп. В Україні квадробіка стала популярною цього року.

Докладніше про квадроберів читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Також у Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед.