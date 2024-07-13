В Одессе слышны взрывы

Следует от ущерба БпЛА. Фото иллюстративный: скриншот

Взрывы раздались в Одессе сейчас, 13 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, в небе нам по городу был зафиксирован вражеский разведчик.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Сообщения о БпЛА. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 13 июля

Жители Одессы услышали взрывы в 10.50. В городе продолжалась работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.

Где раздается воздушная тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Воздушная тревога в Одесской области. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в субботу, 13 июля, продолжаются 871 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За последние сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.