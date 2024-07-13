Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе слышны взрывы — что происходит arrow

В Одессе слышны взрывы — что происходит

13 июля 2024 10:51
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе слышны взрывы
Следует от ущерба БпЛА. Фото иллюстративный: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Взрывы раздались в Одессе сейчас, 13 июля. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, в небе нам по городу был зафиксирован вражеский разведчик.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:
В Одессе раздаются происходящие взрывы - фото 1
Сообщения о БпЛА. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 13 июля

Жители Одессы услышали взрывы в 10.50. В городе продолжалась работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.

Где раздается воздушная тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию Одесской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей Украины. Красным также отмечен временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог Украины
Воздушная тревога в Одесской области. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в субботу, 13 июля, продолжаются 871 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За последние сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

взрыв Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля