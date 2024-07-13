В Одесі чутно вибухи

Слід від збиття БпЛА. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи пролунали в Одесі зараз, 13 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, у небі нам містом був зафіксований ворожий розвідувальник.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повідомлення про БпЛА. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 13 липня

Жителі Одеси почули вибухи о 10:50. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону.

Де лунає повітряна тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію Одеської, Харківської, Луганської, Донецької областей України. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.

Повітряна тривога в Одеській області. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, триває 871 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом останньої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.