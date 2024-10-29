В Одессе раздаются взрывы — что известно

Работа ПВО в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе раздались взрывы . Известно, что силы ПВО работают по вражескому разведчику в море.

Об этом сообщают воздушные силы.

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"Одесская область — работа ПВО по разведывательному БпЛА", — говорится в сообщении.

Что известно

В Одессе объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеского разведывательного дрона. Силы ПВО уничтожили цель над морем. Мониторинговые каналы сообщают, что цель удалось устранить. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Информация мониторинга. Фото: скриншот

Следует отметить, что следует находиться в укрытии до отбоя. Ведь дрон, по сообщению военных, мог корректировать ракетный удар.

Напомним, киевлянин рассказал, как одеяло спасло его от "шахеда" во время обстрела. Также сегодня враг обстреливал Сумы.

Также мы писали, что 29 октября россияне атаковали Одесский район. Ракеты не достигли целей, но в результате удара погиб человек.