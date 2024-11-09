Взрывы в Одессе 9 ноября

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб

Взрывы в Одессе раздаются прямо сейчас, в ночь с 8 на 9 ноября. Военные предупреждали украинцев о дронах, которые летели в направлении города и области.

Об этом сообщает Telegram "Новини.LIVE Одесса" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Одессе в ночь с 8 на 9 ноября

По информации военных, по состоянию на 23:16 группа "шахедов" в акватории Черного моря летела курсом на Затоку и Одессу. Позже, в 23:34, в Воздушных силах снова сообщили, что группа "шахедов" в акватории Черного моря двигается в направлении Одесской области.

Приблизительно в 23:55 в городе Одесса уже были слышны взрывы. Через несколько минут глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил вражескую атаку и сообщил о работе ПВО.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:01, сигнал воздушной тревоги продолжается в половине страны.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что утром 7 ноября в Киеве раздалось несколько мощных взрывов. Российская армия выпустила по Украине ударные дроны.

Кроме того, вчера 8 ноября в Киеве в результате утренней атаки России ракетами пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии.