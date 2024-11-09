Вибухи в Одесі 9 листопада

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб

Вибухи в Одесі лунають прямо зараз, в ніч з 8 проти 9 листопада. Військові попереджали українців про дрони, які летіли в напрямку міста та області.

Про це повідомляє Telegram "Новини.LIVE Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи в Одесі в ніч з 8 на 9 листопада

За інформацією військових, станом на 23:16 група "шахедів" в акваторії Чорного моря летіла курсом на Затоку та Одесу. Пізніше, о 23:34, у Повітряних силах знову повідомили, що група "шахедів" в акваторії Чорного моря рухається в напрямку Одеської області.

Приблизно о 23:55 в місті Одеса вже було чути вибухи. Через декілька хвилин голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив ворожу атаку та повідомив про роботу ППО.

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:01 сигнал повітряної тривоги продовжується у половині країни.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що зранку 7 листопада у Києві пролунало кілька потужних вибухів. Російська армія випустила по Україні ударні дрони.

Крім того, вчора 8 листопада в Києві внаслідок ранкової атаки Росії ракетами постраждало чотири людини. Їх госпіталізували до лікарні, одна людина перебуває у важкому стані.