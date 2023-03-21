Прогноз погоды на 21 марта.

В Одессе почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится
Столбик термометра в Одессе поднимется до +11. По области кое-где до +15 градусов. На дорогах Одесчины утром туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе
Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С.
Погода в Одесской области
В Одесской области в течение дня синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 9-14°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
Синоптики прогнозируют на сегодняшний день местами небольшие дожди и потепления.
Ночью +2+6°С, днем до +13°С.
В северных, центральных и западных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Народный прогноз погоды
21 марта почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских.
Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном — осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны.
Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Наши предки заметили, если в этот день теплая погода, то в этот день будет идти дождь. Если облака высоко и быстро плывут по небу, значит погода будет хорошей.