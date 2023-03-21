Прогноз погоды на 21 марта.

В течение дня синоптики прогнозируют небольшой дождь

Столбик термометра в Одессе поднимется до +11. По области кое-где до +15 градусов. На дорогах Одесчины утром туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области в течение дня синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 9-14°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют на сегодняшний день местами небольшие дожди и потепления.

Ночью +2+6°С, днем до +13°С.

В северных, центральных и западных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Народный прогноз погоды

21 марта почитается память преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских.

Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном — осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны.

Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями. Наши предки заметили, если в этот день теплая погода, то в этот день будет идти дождь. Если облака высоко и быстро плывут по небу, значит погода будет хорошей.