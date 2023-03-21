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В Одесі майже весь день погода буде похмурою, лише увечері небо проясниться

21 березня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні - 21 березня
Протягом дня синоптики  прогнозують невеликий дощ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Стовпчик термометра в Одесі підніметься до +11. По області подекуди до +15 градусів. На автошляхах Одещини вранці туман.

Про це повідомляє  Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 9-11°С.

Погода в Одеській області

На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 9-14°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують на сьогодні подекуди невеликі дощі та потепління.

Вночі +2+6°С, вдень до +13°С.

У північних, центральних та західних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. 

Вітер північно-західний, південно-західний 5-10 м/с. 

Народний прогноз погоди

21 березня вшановується пам'ять преподобних Лазаря і Афанасія Мурманських. 

Це день весняного рівнодення. Ніч і день зрівнялись за тривалістю. У північній півкулі починається весна, а у південній — осінь. Ця дата вважається астрономічним днем народження весни. 

Періоди рівнодення відзначаються сильними вітрами і бурями. Якщо у цей день з теплих країв повертається жайворонок, то слід чекати теплої весни. Якщо хмари високо і швидко пливуть по небу, значить погода буде доброю.

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