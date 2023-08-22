В Одессе массовые обыски в военкоматах, — СМИ

Обыски СБУ. Фото: иллюстративный / google

В Одессе проходят обыски во всех военкоматах города. Из-за чего правоохранители проводят проверки пока неизвестно.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По сообщению правоохранителей, кроме военкоматов проводят обыски и в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Обновлено 13:35. По данным СМИ, к обыскам привлечены прокуратура региона, представители Управления стратегических расследований и следователи Нацполиции. Мероприятия связаны с вопросом о работе ВЛК.

Новость дополняется.