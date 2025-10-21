Плановые отключения электроэнергии в Одессе 21 октября: информация для жителей

Энергетики проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 21 октября в нескольких районах Одессы будут временные отключения электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Энергетические службы проводят работы для скорейшего устранения неисправностей и восстановления подачи электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

1-я Пересыпская, 1,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 6-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Боровского Николая, 1/17/КОРП.2,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Викандера и Ларсена, 98-187Б,

Глаубермана, 2-17, 164,

Домбровская, 1-32,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лиманная, 2а-26/корп.2,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Лузановская, 2/4-30,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой, 1-129,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Профессора Коровицкого, 1-151,

Светлая, 1-14,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74,76, 91-119,

Штилева, 2-118,/а,

С. Ядова, 58,

дорога Балтская, 153,

дорога Николаевская, 65, 130А/корп.3-221,

дорога Южная, 1-73,

переулок 11-й Черноморский, 1-28,

переулок 12-й Черноморский, 1-30ґ,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Лузановский, 10,12,14,

переулок 1-й Пересыпский, 1-19,

переулок 1-й Первомайский, 4-29,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 2-й Первомайский, 3-40а,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок 9-й Черноморский, 2,4,4/2,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Пролетарский, 1-15,

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский, 1-19,

переулок Шебелинский, 1-16,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00 - 20:00.

Центральный РЭС:

Афанасьева Геннадия, 2-34,

Болтенко Михаила, 17-43,

Бреуса Якова, 61/корп.8,

Горизонтальная, 1-11,

Маловского, 6,

Нескучная, 1-12а,

Пастера, 21-50,

Северная, Путевая,

Тираспольское шоссе,

Тираспольская, 28,

переулок 1-й Восточный, 2-9г,

переулок Высокий, 2-20,

переулок Осыки Леонида, 1,

переулок Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,

переулок Школярский, 1, 2, 2А, 3, 4,

шоссе Дальницкое.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Королева Академика, 43/3, 43/2, 43/1, 45/3, 45/3, 45/3, 45/2,

Чикаленко Евгения, 56/3,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/3.

Работы до 17:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

