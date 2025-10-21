Плановые отключения электроэнергии в Одессе 21 октября: информация для жителей

В Одессе масштабное отключение света — кого коснется
Сегодня, 21 октября в нескольких районах Одессы будут временные отключения электроэнергии из-за плановых ремонтных работ. Энергетические службы проводят работы для скорейшего устранения неисправностей и восстановления подачи электроснабжения.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Пересыпская, 1,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 6-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Боровского Николая, 1/17/КОРП.2,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Викандера и Ларсена, 98-187Б,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Домбровская, 1-32,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лиманная, 2а-26/корп.2,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Лузановская, 2/4-30,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74,76, 91-119,
- Штилева, 2-118,/а,
- С. Ядова, 58,
- дорога Балтская, 153,
- дорога Николаевская, 65, 130А/корп.3-221,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 11-й Черноморский, 1-28,
- переулок 12-й Черноморский, 1-30ґ,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Лузановский, 10,12,14,
- переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
- переулок 1-й Первомайский, 4-29,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 2-й Первомайский, 3-40а,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок 9-й Черноморский, 2,4,4/2,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Пролетарский, 1-15,
- переулок Станишевской Марии, 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский, 1-19,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 17:00 - 20:00.
Центральный РЭС:
- Афанасьева Геннадия, 2-34,
- Болтенко Михаила, 17-43,
- Бреуса Якова, 61/корп.8,
- Горизонтальная, 1-11,
- Маловского, 6,
- Нескучная, 1-12а,
- Пастера, 21-50,
- Северная, Путевая,
- Тираспольское шоссе,
- Тираспольская, 28,
- переулок 1-й Восточный, 2-9г,
- переулок Высокий, 2-20,
- переулок Осыки Леонида, 1,
- переулок Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,
- переулок Школярский, 1, 2, 2А, 3, 4,
- шоссе Дальницкое.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Королева Академика, 43/3, 43/2, 43/1, 45/3, 45/3, 45/3, 45/2,
- Чикаленко Евгения, 56/3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/3.
Работы до 17:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
