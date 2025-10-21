Планові відключення електроенергії в Одесі 21 жовтня: інформація для мешканців

В Одесі масштабне відключення світла — кого торкнеться
Сьогодні, 21 жовтня, в декількох районах Одеси будуть тимчасові відключення електроенергії через планові ремонтні роботи. Енергетичні служби проводять роботи для якнайшвидшого усунення несправностей і відновлення подачі електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а Пересипська, 1,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 6-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Авангардна, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Боровського Миколи, 1/17/КОРП.2,
- Велика Садова, 1-52,
- Висока, 1-20,
- Вікандера і Ларсена, 98-187Б,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Домбровська, 1-32,
- Донецька, 1/1-25,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Лиманна, 2а-26/корп.2,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Лузанівська, 2/4-30,
- Луценка Івана, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової, 1-129,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1-76,
- Південна, 8,
- Похила, 1-59в, 174,
- Професора Коровицького, 1-151,
- Світла, 1-14,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Чорноморського Козацтва, 98-118, 167-173/корп.1,
- Шептицького, 1,3,5,
- Шполянська, 74,76, 91-119,
- Штильова, 2-118,/а,
- С. Ядова, 58,
- дорога Балтська, 153,
- дорога Миколаївська, 65, 130А/корп.3-221,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 11-й Чорноморський, 1-28,
- пров. 12-й Чорноморський, 1-30ґ,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Лузанівський, 10,12,14,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. 1-й Першотравневий, 4-29,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 2-й Першотравневий, 3-40а,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. 9-й Чорноморський, 2,4,4/2,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Пролетарський, 1-15,
- пров. Станішевської Марії, 1А-21,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський, 1-19,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 17:00 — 20:00.
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва Геннадія, 2-34,
- Болтенка Михайла, 17-43,
- Бреуса Якова, 61/корп.8,
- Горизонтальна, 1-11,
- Маловського, 6,
- Нескучна, 1-12а,
- Пастера, 21-50,
- Північна, Путьова,
- Тираспільське шосе,
- Тираспольська, 28,
- пров. 1-й Східчастий, 2-9г,
- пров. Високий, 2-20,
- пров. Осики Леоніда, 1,
- пров. Пасічної Зої, 7/9, 8, 9,
- пров. Школярський, 1, 2, 2А, 3, 4,
- шосе Дальницьке.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Корольова Академіка, 43/3, 43/2, 43/1, 45/3, 45/3, 45/2,
- Чикаленка Євгена, 56/3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/3.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
