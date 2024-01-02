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В Одессе медики зафиксировали случаи кори — подробности

2 января 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе медики зафиксировали случаи кори — подробности
Ребенок получает прививку. Фото: МОЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение прошлой недели в Одесской области медики зафиксировали случаи кори. В то же время показатель заболеваний гриппо-вирусными инфекциями в регионе снизился на 8,8%.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

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По информации медиков, интенсивный показатель, включая COVID-19 – 320,2 на 100 тыс. населения, ниже эпидемического порога на 39,8%, из которых 67% составляют дети.

Какая ситуация в регионах

Известно, что самые низкие показатели по заболеваемости зафиксированы в Березовском, Болградском, Измаильском, Одесском и Подольском районах. В то же время возглавили антирейтинг Раздельнянский и Белгород-Днестровский районы.

В Одессе зафиксированы случаи кори

По информации медиков, лабораторно подтверждены случаи кори в семейном костре. Среди заболевших - 2 детей, троих и восьми лет. Все нездоровые получили нужное исцеление.

"В настоящее время все больные находятся под наблюдением семейного врача. В домашней ячейке и по месту обучения больного ребенка проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия с целью недопущения распространения инфекции", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Игорь Кузин заявил, что коронавирусом заболели 1,3 миллиона граждан с начала эпидемического подъема. Еще ранее он сообщал, что из-за заболевания в трех областях Украины могут объявить карантин.

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