В Одесі медики зафіксували випадки кору — подробиці

Дитина отримує щеплення. Фото: МОЗ

Протягом минулого тижня в Одеській області медики зафіксували випадки кору. Водночас показник захворювань на грипо-вірусні інфекції у регіоні знизився на 8,8%.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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За інформацією медиків, інтенсивний показник, включаючи COVID-19 — 320,2 на 100 тис. населення, нижче епідемічного порогу на 39,8%, з яких 67% складають діти.

Яка ситуація у регіонах

Наразі відомо, що найнижчі показники за захворюваністю зафіксовано у Березівському, Болградському, Ізмаїльському, Одеському та Подільському районах. Водночас очолили антирейтинг Роздільнянський та Білгород-Дністровський райони.

В Одесі зафіксовано випадки кору

За інформацією медиків, лабораторно підтверджено випадки кору у сімейному вогнищі. Серед захворілих — 2 дітей, трьох та восьми років. Всі хворі отримали необхідне лікування.

"Наразі усі хворі перебувають під наглядом сімейного лікаря. У домашньому осередку та за місцем навчання хворої дитини проводяться профілактичні та протиепідемічні заходи з метою недопущення поширення інфекції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Ігор Кузін заявив, що на коронавірус захворіли 1,3 мільйона громадян від початку епідемічного підйому. Ще раніше він повідомляв, що через захворювання в трьох областях України можуть оголосити карантин.