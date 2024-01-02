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В Одесі медики зафіксували випадки кору — подробиці

2 січня 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі медики зафіксували випадки кору — подробиці
Дитина отримує щеплення. Фото: МОЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом минулого тижня в Одеській області медики зафіксували випадки кору. Водночас показник захворювань на грипо-вірусні інфекції у регіоні знизився на 8,8%. 

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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За інформацією медиків, інтенсивний показник, включаючи COVID-19 — 320,2 на 100 тис. населення, нижче епідемічного порогу на 39,8%, з яких 67% складають діти. 

Яка ситуація у регіонах

Наразі відомо, що найнижчі показники за захворюваністю зафіксовано у Березівському, Болградському, Ізмаїльському, Одеському та Подільському районах. Водночас очолили антирейтинг Роздільнянський та Білгород-Дністровський райони. 

В Одесі зафіксовано випадки кору

За інформацією медиків, лабораторно підтверджено випадки кору у сімейному вогнищі. Серед захворілих — 2 дітей, трьох та восьми років. Всі хворі отримали необхідне лікування. 

"Наразі усі хворі перебувають під наглядом сімейного лікаря. У домашньому осередку та за місцем навчання хворої дитини проводяться профілактичні та протиепідемічні заходи з метою недопущення поширення інфекції", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше Ігор Кузін заявив, що на коронавірус захворіли 1,3 мільйона громадян від початку епідемічного підйому. Ще раніше він повідомляв, що через захворювання в трьох областях України можуть оголосити карантин. 

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