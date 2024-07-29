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В Одессе возможны перебои с поставкой газа из-за проблем с транзитом

29 июля 2024 12:33
Верзилова Єлизавета - редактор
Проблемы с газоснабжением в Одесской области из-за прекращения транзита
Добыча газа. Иллюстративное фото: Западнаядрасервис
Верзилова Єлизавета - редактор

Есть риск перебоев в поставках газа в разные уголки Украины, включая Одесскую область. Основная причина этого — отказ от транзита российского газа через территорию нашей страны, ведь это обеспечивает поддержание необходимого давления в системе.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Проблемы с транзитом газа

Сейчас транзитный объем газа составляет примерно 15-20 миллиардов кубометров, что критически важно для стабильной работы газовой сети нашей страны. Если он будет остановлен, это приведет к значительному росту стоимости доставки и распределения газа потребителям в таких регионах, как Волынь, Одесская и Николаевская области.

"Поэтому, по сути, если у нас не будет этого транзита — вырастет стоимость доставки газа, распределения газа до условного потребителя на Волынь, Одесскую область, Николаевскую область, это проблема. И более того, будут проблемы с давлением, зависит от зимы . То есть, теплая зима не всегда будет, как последние две зимы подряд", — отметил Юрий Корольчук.

Решение проблемы

Для стабильной работы газовой системы страны важно обеспечить непрерывный газовый поток. Однако важно понимать, что транзит российского газа через украинские территории важен для европейских стран. Именно поэтому некоторые эксперты считают, что полная остановка транзита невозможна, этого следует ожидать альтернативных решений.

"С точки зрения сохранения стабильности ситуации в газовой системе. Насколько это может быть реализован этот план, я думаю, что он будет реализован. Потому что газ во-первых, нужен Венгрии, в первую очередь, Словакии, Австрии, на Балканах, Италии. Потребитель не будет очень долго вникать, откуда этот газ, действительно, идет", — добавил эксперт.

Отсутствие транзита не только создаст экономические трудности, но может вызвать технические проблемы в работе газовой сети. Это поставит под угрозу комфортное проживание граждан Украины в холодный период.

Напомним, что Украина не будет продлевать контракт с Россией по транзиту газа в Европу. Однако, если Европа выступит транзитером своего газа, Украина готова предоставлять такую услугу.

Одесса россияне Европа Одесская область газоснабжение газ Новости Одессы транзит

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