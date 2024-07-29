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В Одесі можливі перебої з постачанням газу через проблеми з транзитом

29 липня 2024 12:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Проблеми з газопостачанням на Одещині через припинення транзиту
Видобуток газу. Ілюстративне фото: Західнадрасервіс
Верзілова Єлизавета - редактор

Є ризик перебоїв у постачанні газу до різних куточків України, включаючи Одеську область. Основною причиною цього є відмова від транзиту російського газу через територію нашої країни, адже це забезпечує підтримання необхідного тиску в системі.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Проблеми з транзитом газу

Наразі транзитний обсяг газу становить приблизно 15-20 мільярдів кубометрів, що є критично важливим для стабільної роботи газової мережі нашої країни. Якщо його буде зупинено, це призведе до значного зростання вартості доставки та розподілу газу до споживачів у таких регіонах, як Волинь, Одеська та Миколаївська області.

"Тому, по суті, якщо в нас не буде цього транзиту — зросте вартість доставки газу, розподілу газу до умовного споживача на Волинь, в Одеську область, в Миколаївську область, це проблема. І більше того, будуть проблеми з тиском, залежить від зими. Тобто, тепла зима не завжди буде, як останні дві зими підряд", — зазначив Юрій Корольчук.

Розв'язання проблеми

Для стабільної роботи газової системи країни важливо забезпечити безперервний газовий потік. Однак важливо розуміти, що транзит російського газу через українські території є важливим для європейських країн. Саме тому деякі експерти вважають, що повна зупинка транзиту неможлива, того слід очікувати альтернативних рішень. 

"З точки зору збереження стабільності ситуації в газовій системі. Наскільки це може бути реалізований цей план, я думаю, що він буде реалізований. Тому що газ, по-перше, потрібен Угорщині, в першу чергу, Словаччині, Австрії, на Балканах, Італії. Споживач не буде дуже довго вникати, звідки цей газ, дійсно, йде", — додав експерт.

Відсутність транзиту не лише створить економічні труднощі, але й може викликати технічні проблеми у роботі газової мережі. Це поставить під загрозу комфортне проживання громадян України в холодний період.

Нагадаємо, що Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу до Європи. Однак якщо Європа виступить транзитером свого газу, Україна готова надавати таку послугу.

Одеса росіяни Європа Одеська область газопостачання газ Новини Одеси транзит

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