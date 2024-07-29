Проблеми з газопостачанням на Одещині через припинення транзиту

Видобуток газу. Ілюстративне фото: Західнадрасервіс

Є ризик перебоїв у постачанні газу до різних куточків України, включаючи Одеську область. Основною причиною цього є відмова від транзиту російського газу через територію нашої країни, адже це забезпечує підтримання необхідного тиску в системі.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Проблеми з транзитом газу

Наразі транзитний обсяг газу становить приблизно 15-20 мільярдів кубометрів, що є критично важливим для стабільної роботи газової мережі нашої країни. Якщо його буде зупинено, це призведе до значного зростання вартості доставки та розподілу газу до споживачів у таких регіонах, як Волинь, Одеська та Миколаївська області.

"Тому, по суті, якщо в нас не буде цього транзиту — зросте вартість доставки газу, розподілу газу до умовного споживача на Волинь, в Одеську область, в Миколаївську область, це проблема. І більше того, будуть проблеми з тиском, залежить від зими. Тобто, тепла зима не завжди буде, як останні дві зими підряд", — зазначив Юрій Корольчук.

Розв'язання проблеми

Для стабільної роботи газової системи країни важливо забезпечити безперервний газовий потік. Однак важливо розуміти, що транзит російського газу через українські території є важливим для європейських країн. Саме тому деякі експерти вважають, що повна зупинка транзиту неможлива, того слід очікувати альтернативних рішень.

"З точки зору збереження стабільності ситуації в газовій системі. Наскільки це може бути реалізований цей план, я думаю, що він буде реалізований. Тому що газ, по-перше, потрібен Угорщині, в першу чергу, Словаччині, Австрії, на Балканах, Італії. Споживач не буде дуже довго вникати, звідки цей газ, дійсно, йде", — додав експерт.

Відсутність транзиту не лише створить економічні труднощі, але й може викликати технічні проблеми у роботі газової мережі. Це поставить під загрозу комфортне проживання громадян України в холодний період.

Нагадаємо, що Україна не продовжуватиме контракт із Росією щодо транзиту газу до Європи. Однак якщо Європа виступить транзитером свого газу, Україна готова надавати таку послугу.