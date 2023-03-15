В Одессе можно бесплатно простерилизовать бездомных кошек

Необходимо предварительно записаться

В Киевском районе Одессы можно бесплатно простерилизовать и вакцинировать беспризорных котов. Это можно сделать в клинике "Зоология", которая находится на улице Ак. Уильямса, 73/1.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Как осуществить стерилизацию кошек

Для возможности стерилизации и вакцинации бездомных кошек в Одессе необходимо выполнить несколько шагов:

Первое число месяца в 10:00 лично прийти в ветеринарную клинику "Зоология", осуществить запись на свободную дату и получить соответствующий корешок-подтверждение. Сделать фото бездомного животного (кота, кошки) в среде его обитания. Принести беспризорное животное в определенную дату, но не позднее 11:00, и предоставить любой оригинал документа, удостоверяющего Вашу личность. Передать фотографию бездомного животного во внешней среде (на любом удобном носителе). Заполнить бланк направления и согласие. На следующий день до 11:00 забрать бездомных животных и отпустить их в среду обитания.

Отметим, что конкурс, запланированный на территории Приморского, Малиновского и Суворовского районов города Одессы, не состоялся из-за отсутствия соответствующих заявок. Однако Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета продолжает поиск ветеринарных клиник, участвующих в программе по стерилизации и вакцинации бездомных кошек и кошек. Они приглашают ветеринарные клиники к сотрудничеству с нами.

Напомним, в Измаиле в Одесской области продолжается отлов бродячих собак для стерилизации. Из-за увеличения бездомных животных волонтеры планируют простерилизовать еще 89 собак.

Отметим, что в одесском приюте "Ковчег" находятся 700 собак и 97 кошек. Это почти втрое больше, чем было до полномасштабного вторжения, поэтому сейчас убежище уже не принимает новых животных. Как живет сегодня самый большой в Одессе приют для животных "Ковчег", своими глазами видели корреспонденты Новини.LIVE.