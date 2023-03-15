В Одесі можна безплатно простерилізувати безпритульних котів

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В Київському районі Одеси можна безплатно простерилізувати та вакцинувати безпритульних котів. Це можна зробити в клініці "Зоологія", що розташовується на вулиці Ак. Вільямса, 73/1.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Як здійснити стерилізацію котів

Для можливості стерилізації та вакцинації безпритульних кішок та котів у Одесі потрібно виконати кілька кроків:

Першого числа місяця о 10:00 особисто прийти до ветеринарної клініки "Зоологія", здійснити запис на вільну дату та отримати відповідний корінець-підтвердження. Зробити фото безпритульної тварини (кота, кішки) в середовищі її мешкання. Принести безпритульну тварину у визначену дату, але не пізніше 11:00, та надати будь-який оригінал документа, що посвідчує Вашу особу, для встановлення тотожності особи із записом. Передати фотографію безпритульної тварини у зовнішньому середовищі (на будь-якому зручному носії). Заповнити бланк направлення та інформаційну згоду. Наступного дня до 11:00 забрати безпритульних тварин та відпустити їх у середовище їх мешкання.

Зазначимо, що конкурс запланований на території Приморського, Малиновського та Суворовського районів міста Одеси, не відбувся через відсутність відповідних заявок. Однак, Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради продовжує пошук ветеринарних клінік, які беруть участь у програмі зі стерилізації та вакцинації безпритульних кішок та котів. Вони запрошують ветеринарні клініки до співпраці з нами.

Нагадаємо, в Ізмаїлі на Одещині продовжується відлов бродячих собак для стерилізації. Через збільшення безпритульних тварин, волонтери планують простерилізувати ще 89 собак.

Зазначимо, в одеському притулку "Ковчег" перебувають 700 собак та 97 котів. Це майже втричі більше, ніж було до повномасштабного вторгнення, тому зараз притулок вже не приймає нових тварин. Як живе сьогодні найбільший в Одесі притулок для тварин "Ковчег", на власні очі бачили кореспонденти Новини.LIVE.