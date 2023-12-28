В Одессе можно получить выплаты за поврежденное жилье — куда обращаться
Одесситы могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате войны недвижимое имущество. Для этого необходимо с полным перечнем документов обратиться в ЦНАПы в районе проживания.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
По информации мэрии, эту процедуру пока упростили для всех горожан. Это поможет ускорить выплаты пострадавшим гражданам.
Куда можно обратиться
- ул. Косовская, 2Д;
- проспект Добровольского, 106;
- ул. Академика Королева, 9;
- ул. Генерала Петрова, 22;
- ул. Дальницкая, 2.
Что нужно сделать
- Иметь в Государственном реестре прав информации о праве собственности на жилье;
- открыть счет єВідновлення в банке;
- иметь при себе паспортный документ, РНОКПП, адрес электронной почты, в случае обращения законным представителем (представителем) дополнительно подается документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия.
Напомним, с 27 декабря, владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилищных сертификатов в "Дії" для приобретения нового места жительства. Раньше владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.
Также мы писали, что заместитель министра по развитию общин и инфраструктуры Украины Наталья Козловская рассказала, что будет в приоритете при восстановлении жилья в 2024 году. По ее словам, основная задача Минразвития — сделать на 100% восстановление объектов безбарьерным.
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