В Одесі можна отримати виплати за пошкоджене житло — куди звертатися

Пошкоджені будинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одесити можуть отримати від міста компенсацію за пошкоджене внаслідок війни нерухоме майно. Для цього необхідно з повним переліком документів звернутися до ЦНАПів у районі проживання.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

За інформацією мерії, наразі цю процедуру спростили для усіх містян. Це допоможе пришвидшити виплати постраждалим громадянам.

Куди можна звернутися

вул. Косовська, 2Д;

проспект Добровольського, 106;

вул. Академіка Корольова, 9;

вул. Генерала Петрова, 22;

вул. Дальницька, 2.

Що потрібно зробити

Мати в Державному реєстрі речових прав інформацію про право власності на житло;

відкрити рахунок єВідновлення в банку;

мати при собі паспортний документ, РНОКПП, адресу електронної пошти, у разі звернення законним представником (представником) додатково подається документ, що посвідчує його особу та підтверджує повноваження.

Нагадаємо, з 27 грудня власники пошкодженого житла можуть скористатися новою можливістю використання житлових сертифікатів у "Дії" для придбання нового місця проживання. Раніше власники могли лише дізнатися про суму компенсації та термін її дії, але відтепер ці кошти можна використати для купівлі нового житла.

Також ми писали, що заступниця міністра з питань розвитку громад та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, що буде у пріоритеті при відновленні житла у 2024 році. За її словами, основне завдання Мінрозвитку — зробити на 100% відновлення об'єктів безбар'єрним.