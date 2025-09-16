Видео
Главная Одесса В Одессе на Дерибасовской появилась необычная экспозиция

В Одессе на Дерибасовской появилась необычная экспозиция

Дата публикации 16 сентября 2025 14:27
В Одессе открыли экспозицию памяти Георгия Гонгадзе
Уличная экспозиция "Дневник Гонгадзе" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в городском саду открыли уличную выставку, посвященную памяти журналиста Георгия Гонгадзе. Проект позволяет по-новому окунуться в мысли журналиста и вспомнить события, которые всколыхнули Украину 25 лет назад. Выставка одновременно открылась в Киеве, Львове и Одессе.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места.

Экспозиция в Одессе

Экспозиция не показывает традиционные дневники, а подает короткие цитаты с объяснением. Это позволяет сосредоточиться на главном и почувствовать мысли Георгия Гонгадзе в формате, похожем на Твиттер его времени. Каждая цитата сопровождается контекстом событий 2000 года, что помогает зрителям лучше понять, как разворачивалась история украинской журналистики.

"Георгий Гонгадзе, немного о формате этой выставки. Это не традиционные дневники, которые мы ожидали увидеть, то есть это коротенькие цитаты с объяснением. Такой формат позволяет окунуться в его мысли, короткие тезисы. Это напоминает формат Твиттера человека, у которого не было Твиттера, где можно вместить самое важное", — рассказал Игорь Филиппов, представитель премии имени Георгия Гонгадзе.

Експозиція в Одесі.
Игорь Филиппов во время интервью в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Експозиція в Одесі.
Люди на открытии экспозиции, фото: Новини.LIVE

Выставка имеет еще и сильный социальный и исторический контекст. Она напоминает о борьбе за независимую журналистику и свободу слова, которая остается актуальной во время войны.

"Трагедия Георгия Гонгадзе отразилась на всем украинском обществе. Она стала символом ценностей, за которые мы боремся сегодня: свободы слова и независимой журналистики. В Одессе выставка важна еще и потому, что город принимает людей с оккупированных территорий и поддерживает молодых журналистов", — отметила Наталья Можарова, руководитель ОО "Вышиванковый фестиваль".

Експозиція в Одесі
Наталья Можарова на открытии, фото: Новини.LIVE
Експозиція в Одесі.
Мужчина рассматривает баннеры, фото: Новини.LIVE

Экспозиция будет доступна всем желающим в городском саду Одессы, а авторы и организаторы надеются, что выставка вдохновит новое поколение журналистов на смелые материалы и поиск правды.

Експозиція в Одесі.
Мужчина во время речи на открытии, фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что в Польше состоялась выставка вооружения. Также мы сообщали, что известно по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

