В Одесі відкрили експозицію пам’яті Георгія Ґонґадзе

В Одесі у міському саду відкрили вуличну виставку, присвячену пам’яті журналіста Георгія Ґонґадзе. Проєкт дозволяє по-новому зануритися в думки журналіста і пригадати події, що сколихнули Україну 25 років тому. Виставка одночасно відкрилася в Києві, Львові та Одесі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця.

Експозиція в Одесі

Експозиція не показує традиційні щоденники, а подає короткі цитати з поясненням. Це дозволяє зосередитися на головному і відчути думки Георгія Ґонґадзе у форматі, схожому на Твіттер його часу. Кожна цитата супроводжується контекстом подій 2000 року, що допомагає глядачам краще зрозуміти, як розгорталася історія української журналістики.

"Георгій Ґонґадзе, трохи про формат цієї виставки. Це не традиційні щоденники, які ми очікували побачити, тобто це коротенькі цитати з поясненням. Такий формат дозволяє поринути в його думки, короткі тези. Це нагадує формат Твіттеру людини, в якої не було Твіттера, де можна вмістити найважливіше", — розповів Ігор Філіппов, представник премії імені Георгія Ґонґадзе.

Ігор Філіппов під час інтерв'ю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люди на відкритті експозиції. Фото: Новини.LIVE

Виставка має ще й сильний соціальний та історичний контекст. Вона нагадує про боротьбу за незалежну журналістику та свободу слова, що залишається актуальною під час війни.

"Трагедія Георгія Ґонґадзе відобразилась на всьому українському суспільстві. Вона стала символом цінностей, за які ми боремося сьогодні: свободи слова і незалежної журналістики. В Одесі виставка важлива ще й тому, що місто приймає людей з окупованих територій та підтримує молодих журналістів", — зазначила Наталія Можарова, керівник ГО "Вишиванковий фестиваль".

Наталя Можарова на відкритті. Фото: Новини.LIVE

Чоловік розглдає банери. Фото: Новини.LIVE

Експозиція буде доступна всім бажаючим у міському саду Одеси, а автори та організатори сподіваються, що виставка надихне нове покоління журналістів на сміливі матеріали та пошук правди.

Чоловік під час промови на відкритті. Фото: Новини.LIVE

