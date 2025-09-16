Відео
Головна Одеса В Одесі на Дерибасівській з'явилася незвичайна експозиція

В Одесі на Дерибасівській з'явилася незвичайна експозиція

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 14:27
В Одесі відкрили експозицію пам’яті Георгія Ґонґадзе
Вулична експозиція "Щоденник Ґонґадзе" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у міському саду відкрили вуличну виставку, присвячену пам’яті журналіста Георгія Ґонґадзе. Проєкт дозволяє по-новому зануритися в думки журналіста і пригадати події, що сколихнули Україну 25 років тому. Виставка одночасно відкрилася в Києві, Львові та Одесі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця.

Читайте також:

Експозиція в Одесі

Експозиція не показує традиційні щоденники, а подає короткі цитати з поясненням. Це дозволяє зосередитися на головному і відчути думки Георгія Ґонґадзе у форматі, схожому на Твіттер його часу. Кожна цитата супроводжується контекстом подій 2000 року, що допомагає глядачам краще зрозуміти, як розгорталася історія української журналістики.

"Георгій Ґонґадзе, трохи про формат цієї виставки. Це не традиційні щоденники, які ми очікували побачити, тобто це коротенькі цитати з поясненням. Такий формат дозволяє поринути в його думки, короткі тези. Це нагадує формат Твіттеру людини, в якої не було Твіттера, де можна вмістити найважливіше", — розповів Ігор Філіппов, представник премії імені Георгія Ґонґадзе.

Експозиція в Одесі.
Ігор Філіппов під час інтерв'ю в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Експозиція в Одесі.
Люди на відкритті експозиції. Фото: Новини.LIVE

Виставка має ще й сильний соціальний та історичний контекст. Вона нагадує про боротьбу за незалежну журналістику та свободу слова, що залишається актуальною під час війни.

"Трагедія Георгія Ґонґадзе відобразилась на всьому українському суспільстві. Вона стала символом цінностей, за які ми боремося сьогодні: свободи слова і незалежної журналістики. В Одесі виставка важлива ще й тому, що місто приймає людей з окупованих територій та підтримує молодих журналістів", — зазначила Наталія Можарова, керівник ГО "Вишиванковий фестиваль".

Експозиція в Одесі
Наталя Можарова на відкритті. Фото: Новини.LIVE
Експозиція в Одесі.
Чоловік розглдає банери. Фото: Новини.LIVE

Експозиція буде доступна всім бажаючим у міському саду Одеси, а автори та організатори сподіваються, що виставка надихне нове покоління журналістів на сміливі матеріали та пошук правди.

Експозиція в Одесі.
Чоловік під час промови на відкритті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі відбулася виставка озброєння. Також ми повідомляли, що відомо у справі про вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе.

