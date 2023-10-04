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В Одессе на Дерибасовской появился специальный шалаш Единства и Солидарности

4 октября 2023 20:15
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист
В Одессе на Дерибасовской появилась специальная палатка Единства и Солидарности
Шалаш в центре Одессы. Фото: Община Хабад
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист

Шалаш Единства и Солидарности на центральной улице города установили неслучайно. Таким образом , еврейская община дает возможность приобщиться к их культуре и традициям всем желающим.

Об этом сообщает на своей фейсбук-странице община Хабад.

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Что это за праздник?

Отметим, что Суккот – еврейский осенний праздник, который отмечают в еврейском месяце Тишрей. Одна из традиций этого праздника - есть и спать в специально построенной палатке, которая называется "сукка". Дословно название праздника переводится как "шалаш", поэтому его еще называют "Праздник Кустов". Обычно в середине украшают букетами из цитрона, пальмовой ветки, речной ивы и мирта – они символизируют единение еврейского народа.

Шалаш, куда могут прийти все желающие. Фото: Община Хабад
Вид шалаша. Фото: Община Хабад

Шалаш единства

Еврейская община города совместно с партнерами посвятили установление традиционной палатки солидарности и поддержки украинских евреев, встречающих праздник под российскими обстрелами и бомбардировками. В созданной палатке евреи могут выполнять праздничную заповедь о четырех растениях.

"Сюда могут прийти и евреи, и неевреи для того, чтобы послушать о суккуего и празднике Суккот, об их особом предназначении, о единстве людей и веру в Создателя мира", — сообщают в общине Хабад.

Палатка в Нью-Йорке. Фото: Община Хабад

Такое же сооружение солидарности стоит в Нью-Йорке на Манхэттене и туда приходят американцы для того, чтобы узнать о еврейском празднике, выполнить праздничную заповедь, помолиться за мир и победу Украины. Шалаш будет стоять в центре города, пока продлится праздник. По еврейским традициям – это 7 дней.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2023 года начал действовать новоюлианский церковный календарь . Теперь много праздничных дат изменилось.

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