В Одессе на Дерибасовской появилась специальная палатка Единства и Солидарности

В Одессе на Дерибасовской появился специальный шалаш Единства и Солидарности
Шалаш Единства и Солидарности на центральной улице города установили неслучайно. Таким образом , еврейская община дает возможность приобщиться к их культуре и традициям всем желающим.
Об этом сообщает на своей фейсбук-странице община Хабад.
Что это за праздник?
Отметим, что Суккот – еврейский осенний праздник, который отмечают в еврейском месяце Тишрей. Одна из традиций этого праздника - есть и спать в специально построенной палатке, которая называется "сукка". Дословно название праздника переводится как "шалаш", поэтому его еще называют "Праздник Кустов". Обычно в середине украшают букетами из цитрона, пальмовой ветки, речной ивы и мирта – они символизируют единение еврейского народа.
Шалаш единства
Еврейская община города совместно с партнерами посвятили установление традиционной палатки солидарности и поддержки украинских евреев, встречающих праздник под российскими обстрелами и бомбардировками. В созданной палатке евреи могут выполнять праздничную заповедь о четырех растениях.
"Сюда могут прийти и евреи, и неевреи для того, чтобы послушать о суккуего и празднике Суккот, об их особом предназначении, о единстве людей и веру в Создателя мира", — сообщают в общине Хабад.
Такое же сооружение солидарности стоит в Нью-Йорке на Манхэттене и туда приходят американцы для того, чтобы узнать о еврейском празднике, выполнить праздничную заповедь, помолиться за мир и победу Украины. Шалаш будет стоять в центре города, пока продлится праздник. По еврейским традициям – это 7 дней.
Напомним, в Украине с 1 сентября 2023 года начал действовать новоюлианский церковный календарь . Теперь много праздничных дат изменилось.