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В Одесі на Дерибасівській з'явився спеціальний намет Єдності й Солідарності

4 жовтня 2023 20:15
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Бакума Елена
журналіст
В Одесі на Дерибасівській з'явився спеціальний намет Єдності та Солідарності
Намет в центрі Одеси. Фото: Община Хабад
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Елена
Бакума Елена
журналіст

Намет Єдності й Солідарності на центральній вулиці міста встановили невипадково. Таким чином єврейська громада дає можливо долучитися до їхньої культури та традицій всім бажаючим.

Про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці община Хабад.

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Що це за свято?

Зазначимо, що Суккот — єврейське осіннє свято, яке відзначають в єврейському місяці Тішрей. Одна з традицій цього свята — їсти й спати у спеціально збудованому наметі, що називається "сукка". Дослівно назва свята перекладається як "курінь", тому його ще називають "Свято Кущів". Зазвичай усередині прикрашають букетами з цитрона, пальмової гілки, річкової верби та мірта — вони символізують єднання єврейського народу.

Намет, куди можуть прийти всі охочі. Фото: Община Хабад
Вигляд намету ззовні. Фото: Община Хабад

Намет єдності

Єврейська громада міста спільно з партнерами присвятили встановлення традиційного намету  солідарності й підтримки українських євреїв, які зустрічають свято під російськими обстрілами й бомбардуваннями. У створеному наметі євреї можуть виконувати святкову заповідь про чотири рослини.

"Сюди можуть прийти і євреї, і неєвреї для того, щоб послухати про суккуього і свято Суккот, про їхнє особливе призначення, про єдність людей і віру в Творця світу", — повідомляють в громаді Хабад.

Намет в Нью-Йорку. Фото: Община Хабад

Така ж сама споруда солідарності стоїть у Нью-Йорку на Мангеттені, й туди приходять американці для того, щоб дізнатися про єврейське свято, виконати святкову заповідь, помолитися за мир і перемогу України. Намет стоятиме в центрі міста, доки триватиме свято. За єврейськими традиціями — це 7 днів.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2023 почав діяти новоюліанський церковний календар. Тепер багато святкових дат змінилося.

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