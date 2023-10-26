В Одессе на скамью подсудимых отправили убийцу боксера Лещенко

Бабек Гасанов на скамье подсудимых. Фото: Ґрати

В Одессе будут судить убийцу украинского боксера Сергея Лащенко за вымогательство выдуманных долгов. Областная прокуратура уже направила соответствующий обвинительный акт.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Иностранец после приговора за убийство получил неформальный статус "бродяги". Он организовывал вымогательство денег с жителей Одессы под вымышленными предлогами несуществующих долговых обязательств с целью дальнейшего наполнения так называемого "воровского общака".

Летом прошлого года с помощью подельников на свободе гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов требовал у местного жителя возвращения 1 000 долларов США "долга". Во время встречи с потерпевшим вымогатели применили физическое насилие и затолкали его в салон автомобиля, где продолжили оказывать психологическое давление.

Какое наказание грозит

Прокуроры направили в суд обвинительный акт (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 255-1 УК Украины). Ему грозит заключение до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в декабре прошлого года прошла очередная апелляция по делу убийства одесского спортсмена Сергея Лащенко. Одесский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор за умышленное убийство в 2015 году мастера спорта по кикбоксингу и тайскому боксу.