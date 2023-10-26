В Одесі на лаву підсудних відправили вбивцю боксера Лещенка

Бабек Гасанов на лаві підсудних. Фото: Ґрати

В Одесі судитимуть вбивцю українського боксера Сергія Лащенка за вимагання вигаданих боргів. Обласна прокуратура вже скерувала відповідний обвинувальний акт.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Іноземець після вироку за вбивство отримав неформальний статус "бродяги". Він організовував вимагання грошей ыз жителів Одеси під вигаданими приводами неіснуючих боргових зобов’язань, з метою подальшого наповнення так званого "злодійського общака".

Влітку минулого року за допомогою спільників на свободі громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов вимагав у місцевого жителя повернення 1 000 доларів США "боргу". Під час зустрічі з потерпілим вимагачі застосували фізичне насильство та заштовхали його до салону автомобіля, де продовжили психологічно тиснути.

Яке покарання загрожує

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 255-1 КК України. Йому загрожує ув'язнення до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні минулого року відбулася чергова апеляція по справі вбивства одеського спортсмена Сергія Лащенка. Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок за умисне вбивство у 2015 році майстра спорту з кікбоксингу і тайського боксу.