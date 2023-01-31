В Одессе на выходных и по праздникам коммунальные парковки будут бесплатными

Также авто можно оставить до начала действия графиков

Теперь коммунальные парковки не всегда будут платными. Определили график работы платных стоянок, оператором которых является КП "Одестранспарксервис".

Такое решение было принято на исполнительном заседании Одесского городского совета.

Парковки будут работать ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней. Так что до 9:00 и после 18:00 за парковку можно не платить.

Что касается выходных и праздников, то в эти дни платный режим исключен из-за того, что центральная часть города летом становится пешеходной зоной. Однако в этом году из-за войны неизвестно, как будет работать система.

Полезно знать водителям

В Одессе полноценно заработали парковочные площадки, где можно оплатить услуги с помощью QR-кодов. Во время тестового режима одесский бюджет пополнился на 520 тысяч гривен.

В Одессе продолжат ремонт Ивановского моста. Проехать по этому путепроводу будет невозможно вплоть до конца 2023 года.

Многострадальный Деволановский спуск, в который вложили не один миллион гривен, закрывают до конца лета. В рамках капитального ремонта временно закрыли движение между Еврейской и Карантинным спуском.

Также продолжают устанавливать антипарковые столбики по всему городу. Теперь препятствия водителям появились на еще пяти улицах. Препятствия возникли в Аркадии и центре Одессы. Это очередной шаг по преодолению проблемы стихийной парковки в нашем городе.

Невозможно парковаться на: