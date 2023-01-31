В Одесі на вихідних і у свята комунальні парковки будуть безкоштовними
Відтепер комунальні парковки не завжди будуть платними. Визначили графік роботи платних стоянок, оператором яких є КП "Одестранспарксервіс".
Таке рішення ухвалили на виконавчому засідання Одеської міської ради.
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Парковки працюватимуть щодня з 09:00 до 18:00, крім вихідних та святкових днів. Тож до 9:00 та після 18:00 за паркування можна не платити.
Щодо вихідних та свят, то в ці дні платний режим виключено через те, що центральна частина міста влітку стає пішохідною зоною. Проте цього року через війну невідомо, як працюватиме система.
Корисно знати водіям
В Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.
В Одесі продовжать ремонт Іванівського мосту. Проїхати цим шляхопроводом буде неможливо аж до кінця 2023 року.
Багатостраждальний Деволанівський узвіз, в який вклали не один мільйон гривень, закривають до кінця літа. У рамках капітального ремонту тимчасово закрили рух між Єврейською і Карантинним узвозом.
Також продовжують встановлювати антипаркувальні стовпчики по всьому місту. Тепер перешкоди для водіїв з'явилися на ще п'яти вулицях. Перешкоди з'явилися в Аркадії та центрі Одеси. Це черговий крок у напрямку подолання проблеми стихійної парковки в нашому місті.
Неможливо паркуватися на:
- вул. Грецькій,
- вул. Катерининській,
- пров. Віце-Адмірала Жукова;
- вул. Генуезькій;
- Рішельєвській.