В Одесі на вихідних і у свята комунальні парковки будуть безкоштовними

Також автівки можна залишити до початку дії графіків

Відтепер комунальні парковки не завжди будуть платними. Визначили графік роботи платних стоянок, оператором яких є КП "Одестранспарксервіс".

Таке рішення ухвалили на виконавчому засідання Одеської міської ради.

Парковки працюватимуть щодня з 09:00 до 18:00, крім вихідних та святкових днів. Тож до 9:00 та після 18:00 за паркування можна не платити.

Щодо вихідних та свят, то в ці дні платний режим виключено через те, що центральна частина міста влітку стає пішохідною зоною. Проте цього року через війну невідомо, як працюватиме система.

Корисно знати водіям

В Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.

В Одесі продовжать ремонт Іванівського мосту. Проїхати цим шляхопроводом буде неможливо аж до кінця 2023 року.

Багатостраждальний Деволанівський узвіз, в який вклали не один мільйон гривень, закривають до кінця літа. У рамках капітального ремонту тимчасово закрили рух між Єврейською і Карантинним узвозом.

Також продовжують встановлювати антипаркувальні стовпчики по всьому місту. Тепер перешкоди для водіїв з'явилися на ще п'яти вулицях. Перешкоди з'явилися в Аркадії та центрі Одеси. Це черговий крок у напрямку подолання проблеми стихійної парковки в нашому місті.

Неможливо паркуватися на: