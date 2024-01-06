Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 января.

Штормовые волны в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 января, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы юго-восточного ветра, однако осадки не предусматриваются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +5...+6°C, днем +8...+9°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +1...+7°C, днем +5...+12°C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине на Крещение некоторое время продержится теплая погода. Впрочем, в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.