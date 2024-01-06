Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 января.

В Одессе на выходных объявили штормовое предупреждение
6 января 2024 06:58
Штормовые волны в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 6 января, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы юго-восточного ветра, однако осадки не предусматриваются.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +5...+6°C, днем +8...+9°C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +1...+7°C, днем +5...+12°C.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В Украине на Крещение некоторое время продержится теплая погода. Впрочем, в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.
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