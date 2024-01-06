Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 січня

Штормові хвилі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 січня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви південно-східного вітру, однак опадів не передбачаються.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер вночі південно-східний, вдень південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +5...+6 °C, вдень +8...+9 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Без опадів.

Вітер вночі південно-східний, вдень південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +1...+7 °C, вдень +5...+12 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні на Водохреще деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.