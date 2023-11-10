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В Одессе на завтра объявлено штормовое предупреждение

10 ноября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
на 11 ноября в Одессе объявлено штормовое предупреждение
Шторм на Ланжероне в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Утром и первой половиной дня 11 ноября по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра, 15-20 м/с. В этой связи синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей » — говорится в сообщении.

Минная опасность

Из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов следует немедленно сообщить по номеру 102 без каких-либо попыток самостоятельной обработки.

Горячие линии в Одессе

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, на 10 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.

 

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