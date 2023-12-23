В Одессе на завтра срочно необходимы доноры крови

Женщины сдают кровь. Фото: УНИАН

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 24 декабря. Необходима помощь людей первой положительной группы.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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"В воскресенье, выходной день, так удобно найти время, чтобы спасти жизнь", — говорится в сообщении.

Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Пироговская в 09:00

1(+) только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Постоянные противопоказания для донорства

активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;

заболевание центральной нервной системы;

болезни мочеполовой системы;

гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

гепатиты В и С;

ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

инфекционные заболевания — в течение болезни и две недели после выздоровления;

прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;

татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.