Акция Free Azov в Одессе - напоминание о военнопленных

В Одессе напомнили о пленных — фоторепортаж с акции FreeAzov
В Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных. Родственники защитников и неравнодушные одесситы в очередной раз вышли напомнить о тех, кто до сих пор находится в неволе. Они призывают не молчать, а объединять усилия ради их возвращения.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
FreeAzov в Одессе
Каждое воскресенье на Дерибасовской проходит акция FreeAzov. Ее участники — родные и друзья военнопленных, а также просто неравнодушные люди, которые понимают: об этой проблеме нельзя забывать. Они в очередной раз заявляют: будут бороться за возвращение защитников, сколько потребуется.
"Наши ребята в плену уже почти три года. Мы выходим на эти акции, потому что не можем молчать. Представьте, что ваш сын, муж, брат или отец — в неволе. Неизвестно, в каких условиях, неизвестно, что с ним, а время идет. Поэтому мы не имеем права останавливаться", — объясняет организатор акции Анна Пажера.
По ее словам, родственники военнопленных внимательно следят за обменами, но их количество остается критически низким.
"Последний обмен вернул домой только трех азовцев. Это мизер по сравнению с тем, сколько наших ребят ждут освобождения. Мы неоднократно обращались к властям, международным организациям, дипломатам. Мы будем выходить снова и снова, пока не вернут всех", — отмечает она.
Не теряют надежды
На акции выступают и те, кто лично ищет своих родных. Среди них — Наталья Иванес, чей муж пропал без вести год назад. Он как раз должен был выходить на позицию и говорил, чтобы она его ждала.
"Последний раз мы говорили 4 марта 2024 года. Он тогда был на боевом задании. Сказал мне ждать, сказал, что вернется. Мы еще немного поговорили, обменялись несколькими словами, и они ушли. С тех пор — никаких новостей", — рассказывает Наталья.
Военный пропал без вести в марте 2024 года, и с тех пор женщина не теряет надежды снова услышать его голос. Она постоянно ищет любую информацию.
"Я держу связь с командиром части, с бригадой. Они помогают, чем могут, информируют обо всем, что им известно. Я очень благодарна им за поддержку. Но конкретного ответа, что произошло с моим мужем, нет. Это самое страшное — неизвестность", — делится Наталья.
Родственники военнопленных в очередной раз обратились к властям с требованием активизировать работу над обменами. Они отмечают: страна не должна забывать о тех, кто пошел защищать ее и оказался в неволе. Митингующие отметили, что будут выходить на площади, пока все защитники не вернутся домой.
Напомним, 19 марта, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Также Лубинец показал видео, как удерживают пленных РФ в Украине.
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