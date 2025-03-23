Акция Free Azov в Одессе - напоминание о военнопленных

Мальчик с плакатом в руках на акции FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась акция в поддержку военнопленных. Родственники защитников и неравнодушные одесситы в очередной раз вышли напомнить о тех, кто до сих пор находится в неволе. Они призывают не молчать, а объединять усилия ради их возвращения.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Люди в Одессе во время акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

FreeAzov в Одессе

Каждое воскресенье на Дерибасовской проходит акция FreeAzov. Ее участники — родные и друзья военнопленных, а также просто неравнодушные люди, которые понимают: об этой проблеме нельзя забывать. Они в очередной раз заявляют: будут бороться за возвращение защитников, сколько потребуется.

"Наши ребята в плену уже почти три года. Мы выходим на эти акции, потому что не можем молчать. Представьте, что ваш сын, муж, брат или отец — в неволе. Неизвестно, в каких условиях, неизвестно, что с ним, а время идет. Поэтому мы не имеем права останавливаться", — объясняет организатор акции Анна Пажера.

Организатор акции Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, родственники военнопленных внимательно следят за обменами, но их количество остается критически низким.

"Последний обмен вернул домой только трех азовцев. Это мизер по сравнению с тем, сколько наших ребят ждут освобождения. Мы неоднократно обращались к властям, международным организациям, дипломатам. Мы будем выходить снова и снова, пока не вернут всех", — отмечает она.

Девушки присоединились к акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Женщины держат в руках портрет пропавшего военного. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Не теряют надежды

На акции выступают и те, кто лично ищет своих родных. Среди них — Наталья Иванес, чей муж пропал без вести год назад. Он как раз должен был выходить на позицию и говорил, чтобы она его ждала.

"Последний раз мы говорили 4 марта 2024 года. Он тогда был на боевом задании. Сказал мне ждать, сказал, что вернется. Мы еще немного поговорили, обменялись несколькими словами, и они ушли. С тех пор — никаких новостей", — рассказывает Наталья.

Жена пропавшего без вести военного Наталья Иванес. Фото: Новини.LIVE

Молодые люди с плакатами в руках на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Военный пропал без вести в марте 2024 года, и с тех пор женщина не теряет надежды снова услышать его голос. Она постоянно ищет любую информацию.

"Я держу связь с командиром части, с бригадой. Они помогают, чем могут, информируют обо всем, что им известно. Я очень благодарна им за поддержку. Но конкретного ответа, что произошло с моим мужем, нет. Это самое страшное — неизвестность", — делится Наталья.

Девочка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушка с плакатом во время акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Собака с плакатом на шее. Фото: Новини.LIVE

Родственники военнопленных в очередной раз обратились к властям с требованием активизировать работу над обменами. Они отмечают: страна не должна забывать о тех, кто пошел защищать ее и оказался в неволе. Митингующие отметили, что будут выходить на площади, пока все защитники не вернутся домой.

Напомним, 19 марта, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Также Лубинец показал видео, как удерживают пленных РФ в Украине.