Акція Free Azov в Одесі — нагадування про військовополонених

Хлопчик з плакатом у руках на акції FreeAzov в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених. Родичі захисників та небайдужі одесити вкотре вийшли нагадати про тих, хто досі перебуває в неволі. Вони закликають не мовчати, а об'єднувати зусилля заради їхнього повернення.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Люди в Одесі під час акції на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

FreeAzov в Одесі

Щонеділі на Дерибасівській відбувається акція FreeAzov. Її учасники — рідні та друзі військовополонених, а також просто небайдужі люди, які розуміють: про цю проблему не можна забувати. Вони вкотре заявляють: боротимуться за повернення захисників, скільки буде потрібно.

"Наші хлопці у полоні вже майже три роки. Ми виходимо на ці акції, тому що не можемо мовчати. Уявіть, що ваш син, чоловік, брат чи батько — у неволі. Невідомо, в яких умовах, невідомо, що з ним, а час іде. Тому ми не маємо права зупинятися", — пояснює організаторка акції Анна Пажера.

Організаторка акції Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

За її словами, родичі військовополонених уважно стежать за обмінами, але їхня кількість залишається критично низькою.

"Останній обмін повернув додому лише трьох азовців. Це мізер порівняно з тим, скільки наших хлопців чекають на звільнення. Ми неодноразово зверталися до влади, міжнародних організацій, дипломатів. Ми будемо виходити знову і знову, поки не повернуть усіх", — наголошує вона.

Дівчата приєдналися до акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Жінки тримають в руках портрет зниклого військового. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Не втрачають надії

На акції виступають і ті, хто особисто шукає своїх рідних. Серед них — Наталія Іванес, чий чоловік зник безвісти рік тому. Він саме мав виходити на позицію і говорив, аби вона його чекала.

"Останній раз ми говорили 4 березня 2024 року. Він тоді був на бойовому завданні. Сказав мені чекати, сказав, що повернеться. Ми ще трохи поговорили, обмінялися кількома словами, і вони пішли. Відтоді — жодних новин", — розповідає Наталія.

Дружина зниклого безвісти військового Наталія Іванес. Фото: Новини.LIVE

Молоді люди з плакатами у руках на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Військовий зник безвісти у березні 2024 року, і з того часу жінка не втрачає надії знову почути його голос. Вона постійно шукає будь-яку інформацію.

"Я тримаю зв’язок із командиром частини, з бригадою. Вони допомагають, чим можуть, інформують про все, що їм відомо. Я дуже вдячна їм за підтримку. Але конкретної відповіді, що сталося з моїм чоловіком, немає. Це найстрашніше — невідомість", — ділиться Наталія.

Дівчинка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчина з плакатом під час акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Собака з плакатом на шиї. Фото: Новини.LIVE

Родичі військовополонених вкотре звернулися до влади з вимогою активізувати роботу над обмінами. Вони наголошують: країна не має забувати про тих, хто пішов захищати її та опинився у неволі. Мітингувальники наголосили, що будуть виходити на площі, поки всі захисники не повернуться додому.

Нагадаємо, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Також Лубінець показав відео, як утримують полонених РФ в Україні.