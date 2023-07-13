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В Одессе не будет работать бювет: где набрать воду

13 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе не будет работать бювет: где набрать воду
Человек набирает воду. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 13 июля, бювет на ул. Ингле не работает с 10:00 до 14:00. Это связано с техническим обслуживанием данного объекта. После завершения ремонтных работ бюветный комплекс возобновит свою привычную работу и готов принимать гостей и предоставлять услуги в соответствии с графиком.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;
  • ​Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю;
  • ​Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • ​Академическая, 30ю.

Малиновский район:

  • Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;
  • Дальницкая, 25ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Суворовский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.

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