Кто из одесситов будет без воды сегодня до вечера — адреса
Сегодня, 30 марта, у некоторых жителей Одессы не будет воды до вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 22:00, но время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Рождественская — все дома
- ул. Водопроводная — 2-16 и Водопроводные переулки — все дома
- пров. Вознесенский — все дома
- пров. Волжский — все дома
- пров. Чехова — все дома
- ул. Среднефонтанская — 2-14В
- пл. Старосинна — 1-15
- ул. Марсельская — 23-31
- ул. Семена Палия — 60-74/1
- ул. Ростовская — 2,4,6
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что с 1 апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
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