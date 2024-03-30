Кто из одесситов будет без воды сегодня до вечера — адреса

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 марта, у некоторых жителей Одессы не будет воды до вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 22:00, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Рождественская — все дома

ул. Водопроводная — 2-16 и Водопроводные переулки — все дома

пров. Вознесенский — все дома

пров. Волжский — все дома

пров. Чехова — все дома

ул. Среднефонтанская — 2-14В

пл. Старосинна — 1-15

ул. Марсельская — 23-31

ул. Семена Палия — 60-74/1

ул. Ростовская — 2,4,6

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 1 апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.



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