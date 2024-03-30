Хто з одеситів буде без води сьогодні до вечора — адреси
Сьогодні, 30 березня, у деяких жителів Одеси не буде води до вечора. Водопостачання містянам планують повернути до 22:00, але час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Різдвяна — усі будинки
- вул. Водопровідна — 2-16 та Водопровідні провулки — усі будинки
- пров. Вознесенський — усі будинки
- пров. Волзький — усі будинки
- пров. Чехова — усі будинки
- вул. Середньофонтанська — 2-14В
- пл. Старосінна — 1-15
- вул. Марсельська — 23-31
- вул. Семена Палія — 60-74/1
- вул. Ростовська — 2,4,6
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.
Також ми писали, що Група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів та міськгазів. Зокрема, ще понад 500 тисяч українців платитимуть за газ по-новому.
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