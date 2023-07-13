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В Одессе ожидается дождь и повышенное атмосферное давление

13 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 июля.
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 13 июля, одесситов предстоит облачный день с дождем. Кроме того, метео чувствительные люди должны быть внимательными, ведь будет наблюдаться повышенное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, гроза
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 19-21°С, днем ​​27-29°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 84%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, днем ​​местами гроза.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 16-21°С, днем ​​32-37°С, в прибрежной зоне 27-29°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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