Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 июля.

В Одессе ожидается дождь и повышенное атмосферное давление
13 июля 2023 06:30
Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 13 июля, одесситов предстоит облачный день с дождем. Кроме того, метео чувствительные люди должны быть внимательными, ведь будет наблюдаться повышенное атмосферное давление.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 84%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, днем местами гроза.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 16-21°С, днем 32-37°С, в прибрежной зоне 27-29°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В четверг, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.