Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 июля.

Женщина идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 июля, одесситов предстоит облачный день с дождем. Кроме того, метео чувствительные люди должны быть внимательными, ведь будет наблюдаться повышенное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 84%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, днем ​​местами гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​32-37°С, в прибрежной зоне 27-29°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами. Подробный прогноз погоды читайте в материале.