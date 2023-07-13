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В Одесі очікується дощ та підвищений атмосферний тиск

13 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 липня
Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 13 липня, одеситів чекає хмарний день з дощем. Крім того, метеочутливим людям слід бути уважними, адже спостерігатиметься підвищений атмосферний тиск.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень короткочасний дощ, гроза
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 84%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, вдень місцями гроза.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 16-21°С, вдень 32-37°С, у прибережній зоні 27-29°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У четвер, 13 липня, в Україні буде переважати мінлива хмарність. У деяких областях йтимуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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