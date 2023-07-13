Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 липня

В Одесі очікується дощ та підвищений атмосферний тиск
13 липня 2023 06:30
Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 13 липня, одеситів чекає хмарний день з дощем. Крім того, метеочутливим людям слід бути уважними, адже спостерігатиметься підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вдень короткочасний дощ, гроза
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 84%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ, вдень місцями гроза.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 16-21°С, вдень 32-37°С, у прибережній зоні 27-29°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У четвер, 13 липня, в Україні буде переважати мінлива хмарність. У деяких областях йтимуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.