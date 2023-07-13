Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 липня

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 липня, одеситів чекає хмарний день з дощем. Крім того, метеочутливим людям слід бути уважними, адже спостерігатиметься підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вдень короткочасний дощ, гроза

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 84%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, вдень місцями гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 32-37°С, у прибережній зоні 27-29°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У четвер, 13 липня, в Україні буде переважати мінлива хмарність. У деяких областях йтимуть дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.