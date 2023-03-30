Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 марта.

Подробный прогноз погоды

Сегодня, 30 марта, погода в Одесской области станет лучше. Впрочем, метеочувствительным людям следует быть внимательным, ведь атмосферное давление будет повышено.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 64%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Украине

В четверг, 30 марта, в Украине немного потеплеет. На востоке и Запорожской области ожидается мокрый снег и дожди в течение дня. Однако на остальной территории осадков не предполагается. В ночные часы температура воздуха будет варьироваться в пределах от 3° тепла до 2° мороза, тогда как днем ожидается от 1° до 6° тепла.

В то время как на крайнем юге страны ожидается около 0° температуры днем, в Прикарпатье можно ожидать до 12 градусов тепла. Однако в Карпатах температура может опуститься до 9-14° мороза ночью, тогда как днем будет от 1 до 6° тепла.

На дорогах страны, за исключением южного региона, ожидается гололедица ночью и утром, поэтому водителям необходимо соблюдать осторожность на дороге.