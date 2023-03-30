Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 березня

Детальний прогноз погоди

Сьогодні, 30 березня, погода в Одеській області стане дещо краще. Втім, метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде підвищений.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 6-8°С тепла.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість повітря — 64%.

Прогноз погоди по Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 5-10°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

У четвер, 30 березня, в Україні трохи потеплішає. На сході та в Запорізькій області очікуються мокрий сніг і дощі протягом дня. Проте на решті території падіння опадів не передбачається. Протягом ночі температура повітря варіюватиметься в межах від 3° тепла до 2° морозу, тоді як вдень очікується від 1 до 6° тепла.

У той час як на крайньому півдні країни очікується близько 0° температури вдень, на Прикарпатті можна очікувати до 12° тепла. Однак в Карпатах температура може опуститись до 9-14° морозу вночі, тоді як вдень буде від 1° до 6° тепла.

На дорогах країни, за винятком південного регіону, очікується ожеледиця вночі та вранці, тому водіям необхідно бути обережними на дорозі.