Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 апреля.

В Одессе ожидается потепление: какой будет погода сегодня
23 апреля 2023 06:30
Девушка прогуливается у моря со своим любимцем. Фото: Новости.
Синоптики прогнозируют, что сегодня облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Одессе сохраняется пасмурная погода. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды по Одессе
- Облачно;
- осадков не предполагается;
- к вечеру возможно потепление. Ветер западный, 1-3 м/с;
- температура ночью 10-11°С, днем 12-14°С.
- на автодорогах области видимость до 1000 м.
Прогноз погоды в Одесской области
- Небо будет облачным;
- осадков не предполагается, однако вечером возможен туман;
- ветер южный, 2-7 м/с;
- температура ночью 6-9°С, днем 15-17°С;
- на автодорогах области видимость 500-1000 м.
Погода в Украине
В воскресенье, 23 апреля в Украину наконец-то придет тепло. Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.