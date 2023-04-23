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В Одессе ожидается потепление: какой будет погода сегодня

23 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 апреля.
Девушка прогуливается у моря со своим любимцем. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что сегодня облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Одессе сохраняется пасмурная погода. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды по Одессе

  • Облачно;
  • осадков не предполагается;
  • к вечеру возможно потепление. Ветер западный, 1-3 м/с;
  • температура ночью 10-11°С, днем 12-14°С.
  • на автодорогах области видимость до 1000 м.
Погода в Одессе 23 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Небо будет облачным;
  • осадков не предполагается, однако вечером возможен туман;
  • ветер южный, 2-7 м/с;
  • температура ночью 6-9°С, днем 15-17°С;
  • на автодорогах области видимость 500-1000 м.
Погода в Одесской области 23 апреля. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье, 23 апреля в Украину наконец-то придет тепло. Во всех регионах температура воздуха будет не ниже 18°С, однако иногда возможны небольшие дожди.

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