Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 апреля.

Девушка прогуливается у моря со своим любимцем. Фото: Новости.

Синоптики прогнозируют, что сегодня облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Одессе сохраняется пасмурная погода. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно;

осадков не предполагается;

к вечеру возможно потепление. Ветер западный, 1-3 м/с;

температура ночью 10-11°С, днем 12-14°С.

на автодорогах области видимость до 1000 м.

Погода в Одессе 23 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Небо будет облачным;

осадков не предполагается, однако вечером возможен туман;

ветер южный, 2-7 м/с;

температура ночью 6-9°С, днем 15-17°С;

на автодорогах области видимость 500-1000 м.

Погода в Одесской области 23 апреля. Фото: meteo.ua

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