Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 квітня

В Одесі очікується потепління: якою буде погода сьогодні
23 квітня 2023 06:30
Дівчина прогулюється біля моря зі своїм улюбленцем. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що сьогодні хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора в Одесі буде зберігатися похмура погода. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди по Одесі
- Сильна хмарність;
- опадів не передбачається;
- під вечір можливе потепління. Вітер західний, 1-3 м/с;
- температура вночі 10-11°С, вдень 12-14°С.
- на автошляхах області видимість до 1000 м.
Прогноз погоди по Одеській області
- Небо цілий день буде вкрите хмарами;
- опадів не передбачається, проте ввечері можливий туман;
- вітер південнй, 2-7 м/с;
- температура вночі 6-9°С, вдень 15-17°С;
- на автошляхах області видимість 500-1000 м.
Погода в Україні
У неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.