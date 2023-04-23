Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 квітня

Дівчина прогулюється біля моря зі своїм улюбленцем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що сьогодні хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора в Одесі буде зберігатися похмура погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Сильна хмарність;

опадів не передбачається;

під вечір можливе потепління. Вітер західний, 1-3 м/с;

температура вночі 10-11°С, вдень 12-14°С.

на автошляхах області видимість до 1000 м.

Погода в Одесі 23 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

Небо цілий день буде вкрите хмарами;

опадів не передбачається, проте ввечері можливий туман;

вітер південнй, 2-7 м/с;

температура вночі 6-9°С, вдень 15-17°С;

на автошляхах області видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області 23 квітня. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.