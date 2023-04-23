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В Одесі очікується потепління: якою буде погода сьогодні

23 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 квітня
Дівчина прогулюється біля моря зі своїм улюбленцем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що сьогодні хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора в Одесі буде зберігатися похмура погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди по Одесі

  • Сильна хмарність;
  • опадів не передбачається;
  • під вечір можливе потепління. Вітер західний, 1-3 м/с;
  • температура вночі 10-11°С, вдень 12-14°С.
  • на автошляхах області видимість до 1000 м.
Погода в Одесі 23 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

  • Небо цілий день буде вкрите хмарами;
  • опадів не передбачається, проте ввечері можливий туман;
  • вітер південнй, 2-7 м/с;
  • температура вночі 6-9°С, вдень 15-17°С;
  • на автошляхах області видимість 500-1000 м.
Погода в Одеській області 23 квітня. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У неділю, 23 квітня в Україну нарешті прийде тепло. У всіх регіонах температура повітря буде не нижча 18°С, однак подекуди можливі невеликі дощі.

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