В Одессе объявлена воздушная тревога из-за баллистической угрозы

Запуск ракеты "Искандер". Фото: росСМИ

В Одессе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы сообщают о повторном пуске ракет из Крыма.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Обновлено 11:57. В Одессе снова объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. В настоящее время существует угроза для города Южное.

Баллистическая угроза

Мониторинговые каналы сообщают о запуске с территории временно оккупированного Крыма баллистических ракет типа "Искандер".

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена тревога

На юге есть угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, сегодня, 30 октября, враг атаковал баллистикой Одессу и область. Пока известно, что целью оккупантов стал судоремонтный завод.