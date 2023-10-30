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В Одесі оголошено повітряну тривогу через балістичну загрозу

30 жовтня 2023 11:09
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу через балістичну загрозу
Запуск ракети "Іскандер". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляють про повторний пуск ракет з Криму. 

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Балістична загроза

Моніторингові канали повідомляють про запуск з території тимчасово окупованого Криму балістичних ракет типу "Іскандер". 

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошено тривогу

На півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. 

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, ворог атакував балістикою Одесу та область. Наразі відомо, що ціллю окупантів став судноремонтний завод.

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