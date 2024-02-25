В Одессе объявили воздушную тревогу — какая угроза

Работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Воздушную тревогу вечером, 25 февраля, объявили в Одессе. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Одессе

"Одесская область — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Полтаве раздались 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.