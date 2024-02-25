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В Одессе объявили воздушную тревогу — какая угроза

25 февраля 2024 19:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе объявили воздушную тревогу — какая угроза
Работа ПВО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу вечером, 25 февраля, объявили в Одессе. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Одессе

"Одесская область — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Полтаве раздались 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.

Одесса
война
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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