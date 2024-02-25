В Одессе объявили воздушную тревогу — какая угроза
25 февраля 2024 19:24
Работа ПВО. Фото: ОК "Север"
Воздушную тревогу вечером, 25 февраля, объявили в Одессе. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Одессе
"Одесская область — ракетная опасность", — говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Полтаве раздались 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Также сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.
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