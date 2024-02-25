В Одесі оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Повітряну тривогу ввечері, 25 лютого, оголосили в Одесі. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Одесі

"Одеська область — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.