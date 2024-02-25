В Одесі оголосили повітряну тривогу — яка загроза
25 лютого 2024 19:24
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
Повітряну тривогу ввечері, 25 лютого, оголосили в Одесі. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Одесі
"Одеська область — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.
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