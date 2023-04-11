В Одессе объявили штормовое предупреждение: какой будет погода сегодня
11 апреля 2023 06:30
Штормовое море. Фото: Одесса. LIVE
Сегодня, 11 апреля, одесситов и жителей региона ждет ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют умеренный дождь и порывы ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно. Возможен дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 8-10°С, днем 11-13°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 67%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно. Умеренный дождь, утром и днем местами значительный.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 9-14°С.
- На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 11 апреля, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части страны, а также центральных и восточных областях прогнозируются дожди. В то же время, на остальной территории осадков не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.