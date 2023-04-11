В Одессе объявили штормовое предупреждение

Штормовое море. Фото: Одесса. LIVE

Сегодня, 11 апреля, одесситов и жителей региона ждет ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют умеренный дождь и порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачно. Возможен дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 11-13°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 67%.

Воздух прогреется до +11. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно. Умеренный дождь, утром и днем местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 9-14°С.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

На территории Одесской области будет преобладать пасмурная погода. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 11 апреля, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части страны, а также центральных и восточных областях прогнозируются дожди. В то же время, на остальной территории осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.